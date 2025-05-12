Поляки будут блокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной: начинают акцию протеста

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста польских перевозчиков.

Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы.

По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками в направлении "Дорогуск", что напротив украинского КПП "Ягодин".

"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд", — отмечают в Госпогранслужбе.

При этом автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, обещают пропускать беспрепятственно.

Предварительно действия польских перевозчиков могут длиться в течение 4 месяцев.

О возможной блокировке границы польские перевозчики предупреждали еще в начале мая. В своем заявлении они отмечали, что хотят восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков.

Как сообщается, по состоянию на данный момент движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако водителей просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы через "Ягодин – Дорогуск".

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика — Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Также с 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчевая – Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" на украино-польской границе проводят ремонтные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Работы продлятся до 5 июня.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.