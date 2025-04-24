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В пункте пропуска на границе с Польшей замедлят оформление авто и автобусов до середины лета: причины

Из-за ремонтных работ в пункте пропуска "Медика" — "Шегини" предупредили о временных ограничениях
Из-за ремонтных работ в пункте пропуска "Медика" — "Шегини" предупредили о временных ограничениях. Фото: inlviv.in.ua

С 24 апреля начаты ремонтные работы в пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Также завтра, 25 апреля 2025 года, по информации польской стороны, с 09:00 оформление грузовиков будет производиться только по одной полосе движения.

Сообщается, что работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Также в ГНСУ напоминают, что с украинской стороны в этом же пункте пропуска продолжаются ремонтно-реконструкционные работы, что также влияет на скорость движения транспорта.

Поэтому ведомство рекомендует заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

До 1 мая 2025 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе пройдут ремонтные работы. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько