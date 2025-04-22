На границе с Польшей ограничат движение легкового транспорта в одном из пунктов пропуска: в чем причина

22 апреля с 10:00 до 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей начинаются ремонтные работы. Одна из полос на выезд не будет работать, что может вызвать очереди.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Что известно об ограничении движения

Отмечается, что из-за ремонтно-реконструкционных работ будет ограничен выезд из Украины для легковых транспортных средств. В частности, одна из полос на выезд не будет работать, что может повлиять на образование очередей.

Сообщается, что работы продлятся ориентировочно до 10 мая.

В Госпогранслужбе рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска: "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов", "Смельница", "Нижанковичи".

О работе пунктов пропуска

До 1 мая 2025 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе будут продолжаться ремонтные работы. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.