На кордоні з Польщею обмежать рух легкового транспорту на одному з пунктів пропуску: у чому причина

22 квітня з 10:00 до 10 травня у пункті пропуску "Шегині» на кордоні з Польшею розпочинаються ремонтні роботи. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Що відомо про обмеження руху

Зазначається, що через ремонтно-реконструкційні роботи буде обмежено виїзд з України для легкових транспортних засобів. Зокрема одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може вплинути на утворення черг.

Повідомляється, що роботи триватимуть орієнтовно до 10 травня.

У Держприкордонслужбі рекомендують заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску: "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів", "Смільниця", "Нижанковичі".

Про роботу пунктів пропуску

До 1 травня 2025 року у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.