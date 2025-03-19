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На кордоні з Польщею частково обмежать рух транспорту до України: у чому причина
З 24 березня 2025 року на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні стартують ремонтні роботи цементобетонного покриття. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.
Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби.
Що відомо про ремонтні роботи
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області повідомила, що будівельно-монтажні роботи на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" триватимуть орієнтовно до 1 травня 2025 року.
Ремонт передбачає відновлення цементобетонного покриття, що вимагає часткового обмеження руху транспорту смугою, яка веде до в’їзду в Україну.
Попри ремонтні роботи, суттєвого впливу на трафік вантажного транспорту через митний пост "Ягодин" не очікується.
Однак перевізникам рекомендується враховувати можливі незручності під час планування маршрутів, щоб уникнути затримок і забезпечити безперешкодне перевезення товарів.
Про роботу пунків пропуску
Нагадаємо, з 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.
Додамо, з 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг.
Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.