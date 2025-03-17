На кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок: у чому причина

У пункті пропуску "Вишнє - Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною обмежать рух вантажівок через ремонт.

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Про це повідомляє Державна митна служба.

Зазначається, з 17 по 19 березня у пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг.

За інформацією митниці Словаччини, ремонтні роботи здійснюватимуться на одній зі смуг руху, на якій буде встановлено тимчасові дорожні знаки.

Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції, а також орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки.

Нагадаємо, з 13 березня по 10 травня у пункті пропуску "Шегині", що на польському кордоні, оформлення вантажів відбуватиметься у сповільненому режимі.

Також у рамках системи “єЧерга” на п’яти найбільших пунктах пропуску запроваджено окремі черги для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн.

Запис у нові типи черг буде відкрито на наступних пунктах пропуску: