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На границе со Словакией ограничат движение грузовиков: в чем причина

"Вишнее — Немецкое"
Фото: ДМС

В пункте пропуска "Вишнее — Немецкое" на границе со Словакией ограничат движение грузовиков из-за ремонта.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

С 17 по 19 марта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" частично ограничат движение грузового транспорта из-за проведения словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.

По информации таможни Словакии, ремонтные работы будут производиться на одной из полос движения, на которой будут установлены временные дорожные знаки.

Водителей грузовиков призывают быть внимательными, следовать указаниям работников таможни и полиции, а также ориентироваться на временные дорожные знаки.

Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.

Также в рамках системы "Евчера" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено   отдельные очереди для пустых грузовиков   массой свыше 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей будет открыта на следующих пунктах пропуска:

  • Ужгород – Вышнее Немецкое (Словакия) – с 11 марта, 12:00;
  • Краковец – Корчёва (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Шегини – Медика (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Рава-Русская – Гребенное (Польша) – с 18 марта, 12:00;
  • Чоп – Захонь (Венгрия) – с 25 марта, 12:00.
Автор:
Светлана Манько