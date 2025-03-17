На границе со Словакией ограничат движение грузовиков: в чем причина

В пункте пропуска "Вишнее — Немецкое" на границе со Словакией ограничат движение грузовиков из-за ремонта.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

С 17 по 19 марта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" частично ограничат движение грузового транспорта из-за проведения словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.

По информации таможни Словакии, ремонтные работы будут производиться на одной из полос движения, на которой будут установлены временные дорожные знаки.

Водителей грузовиков призывают быть внимательными, следовать указаниям работников таможни и полиции, а также ориентироваться на временные дорожные знаки.

Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.

Также в рамках системы "Евчера" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.

Запись в новые типы очередей будет открыта на следующих пунктах пропуска: