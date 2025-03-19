На границе с Польшей частично ограничат движение транспорта в Украину: в чем причина

С 24 марта 2025 года на пункте пропуска “Ягодин – Дорогуск” на украинско-польской границе стартуют ремонтные работы цементобетонного покрытия. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы.

Что известно о ремонтных работах

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщила, что строительно-монтажные работы на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" будут продолжаться ориентировочно до 1 мая 2025 года.

Ремонт предусматривает восстановление цементобетонного покрытия, требующего частичного ограничения движения транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

Несмотря на ремонтные работы, существенного влияния на трафик грузового транспорта через таможенный пост "Ягодин" не ожидается.

Однако перевозчикам рекомендуется учитывать возможные неудобства при планировании маршрутов, чтобы избежать задержек и обеспечить беспрепятственную перевозку товаров.

О работе пунков пропуска

Напомним, с 13 марта по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на польской границе оформление грузов будет происходить в замедленном режиме.

Добавим, с 17 по 19 марта в пункте пропуска "Вишне-Немецкое — Ужгород" частично ограничат движение грузового транспорта через проведение словацкой стороной технического обслуживания осевых весов.

Также в рамках системы "єЧерга" на пяти крупнейших пунктах пропуска введено отдельные очереди для пустых грузовиков массой свыше 7,5 тонн.