У пункті пропуску на кордоні з Польщею сповільнять оформлення авто та автобусів до середини літа: причини

З 24 квітня розпочато ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Також завтра, 25 квітня 2025 року, за інформацією польської сторони, з 09:00 оформлення вантажівок здійснюватиметься лише по одній смузі руху.

Повідомляється, що роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також в ДПСУ нагадують, що з українського боку в цьому ж пункті пропуску тривають ремонтно-реконструкційні роботи, що також впливає на швидкість руху транспорту.

Тому відомство рекомендує заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

До 1 травня 2025 року у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.