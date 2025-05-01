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В пункте пропуска на границе с Польшей ограничат движение транспорта до середины июня: причина

пункт пропуска "Краковец-Корчева" на границе с Польшей
Пункт пропуска Краковец-Корчева на границе с Польшей. Фото: customs.gov.ua

С 8 мая по середину июня 2025 года в пункте пропуска "Корчева — Краковец" на украинско-польской границе будут продолжаться дорожные работы. Поэтому возможно временное снижение пропускной способности.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации польской стороны, в пункте пропуска "Корчева — Краковец" запланирована замена асфальтного покрытия на въездном направлении для грузового транспорта в Польшу и на выездном — для пассажирского со стороны Польши.

"В связи с частичным перекрытием участков, где будут производиться работы, возможно временное снижение пропускной способности", — отмечают в ГНСУ.

В ведомстве рекомендуют заранее планировать маршруты и, по возможности, пользоваться менее загруженными пунктами пропуска: "Смольница", "Нижанковичи", "Рава-Русская", "Грушев", "Угринов".

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы   в пункте пропуска "Медика — Шегини"   на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

С 30 апреля 2025 года на польской границе в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" начались ремонтные работы, которые продлятся до 5 июня. Проезд будет частично ограничен.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе   "Нижанковичи — Мальховичи" Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько