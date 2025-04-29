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На границе с Польшей ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ: что известно

граница, Польша
Ремонт в пункте пропуска "Устилуг – Зосин".

С 30 апреля 2025 года на польской границе в пункте пропуска "Устилуг-Зосин" начнутся ремонтные работы, которые продлятся до 5 июня. Проезд будет частично ограничен.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

О ремонтных работах

С 30 апреля 2025 года на международном автопереходе "Устилуг-Зосин" начнутся ремонтные работы. В частности, планируется:

  • устройство водоотвода;
  • установка ограждений;
  • нанесение дорожной разметки;
  • монтаж автоматических шлагбаумов.

Ремонт продлится до 5 июня, во время которого будут частично ограничивать движение транспорта через пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что с польской стороны на "Зосин-Устилуг" также идет ремонт моста через Западный Буг.

Обновляются стальные пролетные надстройки, опоры и подъезды к мосту. Это приводит к частичным ограничениям движения, установлению реверсного движения на одной полосе и замедлению трафика.

О пункте пропуска "Устилуг-Зосин"

Через пункт пропуска "Устилуг — Зосин" разрешено движение транспортных средств массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов в обоих направлениях, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн — на выезд из Украины.

Грузовики до 7,5 тонн, автобусы и пустые транспортные средства массой более 7,5 тонн могут заезжать в зону таможенного контроля Устилуга исключительно по электронной очередь через сайт.

Въезд легковых автомобилей производится в порядке живой очереди.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

До 1 мая 2025 года в пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" на украинско-польской границе пройдут ремонтные работы. В этой связи будет частично ограничено движение транспорта полосой, ведущей к въезду в Украину.

22 апреля с 10:00 по 10 мая в пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей начинаются ремонтные работы. Одна из полос на выезд не будет работать, что может вызвать очереди.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе  "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Ольга Опенько