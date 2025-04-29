На кордоні з Польщею обмежать рух транспорту через ремонтні роботи: що відомо

З 30 квітня 2025 року на польському кордоні у пункті пропуску "Устилуг-Зосин" розпочнуться ремонтні роботи, які триватимуть до 5 червня. Проїзд буде частково обмежено.

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Про ремонтні роботи

З 30 квітня 2025 року на міжнародному автопереході "Устилуг-Зосин" розпочнуться ремонтні роботи. Зокрема, планується:

влаштування водовідведення;

встановлення огороджень;

нанесення дорожньої розмітки;

монтаж автоматичних шлагбаумів.

Ремонт триватиме до 5 червня, під час якого частково обмежуватимуть рух транспорту через пункт пропуску.

Раніше повідомлялося, що з польської сторони на "Зосин-Устилуг" також триває ремонт мосту через Західний Буг.

Оновлюються сталеві прогонові надбудови, опори та під'їзди до мосту. Це призводить до часткових обмежень руху, встановлення реверсного руху на одній смузі та сповільнення трафіку.

Про пункт пропуску "Устилуг-Зосин"

Через пункт пропуску "Устилуг - Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів у обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України.

Вантажівки до 7,5 тонн, автобуси та порожні транспортні засоби масою понад 7,5 тонн можуть заїжджати в зону митного контролю Устилуга виключно за електронною чергою через сайт.

В’їзд легкових автомобілів здійснюється в порядку живої черги.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

До 1 травня 2025 року у пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на українсько-польському кордоні триватимуть ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде частково обмежено рух транспорту смугою, що веде до в'їзду в Україну.

22 квітня з 10:00 до 10 травня у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польшею розпочинаються ремонтні роботи. Одна зі смуг на виїзд не працюватиме, що може спричинити черги.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.