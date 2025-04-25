У пункті пропуску на кордоні з Польщею зняли часткові обмеження проїзду транспортних засобів

Ремонтні роботи дорожнього полотна в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершені. Відтак зняті часткові обмеження проїзду транспортних засобів, встановлені на смузі руху "в’їзд в Україну".

Про це повідомила Держмитслужба

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року у цьому пункті пропуску на кордоні з Польщею проводили ремонт дорожнього покриття.

Це унеможливило використання одного з двох встановлених вагових комплексів для зважування вантажівок у русі.

Зазначається, що будівельно-монтажні роботи мали тривати до 1 травня 2025 року, однак підрядник завершив їх раніше.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.