Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,02

EUR

47,42

--0,13

Наличный курс:

USD

41,56

41,46

EUR

47,70

47,50

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В пункте пропуска на границе с Польшей сняли частичные ограничения на проезд транспортных средств

"Ягодин-Дорогуск"
Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: dpsu.gov.ua

Ремонтные работы дорожного полотна в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе завершены. Следовательно, сняты частичные ограничения проезда транспортных средств, установленные на полосе движения "въезд в Украину".

Об этом сообщила Гостаможслужба

Напомним, с 24 марта 2025 г. в этом пункте пропуска на границе с Польшей проводили ремонт дорожного покрытия.

Это сделало невозможным использование одного из двух установленных весовых комплексов для взвешивания грузовиков в движении.

Строительно-монтажные работы должны были продолжаться до 1 мая 2025 года, однако подрядчик завершил их раньше.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Автор:
Светлана Манько