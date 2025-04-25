В пункте пропуска на границе с Польшей сняли частичные ограничения на проезд транспортных средств

Ремонтные работы дорожного полотна в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск на украинско-польской границе завершены. Следовательно, сняты частичные ограничения проезда транспортных средств, установленные на полосе движения "въезд в Украину".

Об этом сообщила Гостаможслужба

Напомним, с 24 марта 2025 г. в этом пункте пропуска на границе с Польшей проводили ремонт дорожного покрытия.

Это сделало невозможным использование одного из двух установленных весовых комплексов для взвешивания грузовиков в движении.

Строительно-монтажные работы должны были продолжаться до 1 мая 2025 года, однако подрядчик завершил их раньше.

О работе пунктов пропуска на границе с Польшей

С 24 апреля начались ремонтные работы в пункте пропуска "Медика – Шегини" на украинско-польской границе. Из-за этого возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов на въезд в Польшу.

Работы продлятся ориентировочно до середины июля.

Напомним, в конце 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи – Мальховичи". Он открыт для пассажирского и грузового транспорта.