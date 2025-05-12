Поляки блокуватимуть один з пунктів пропуску на кордоні з Україною: розпочинають акцію протесту

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може бути ускладненим через акцію протесту польських перевізників.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

За інформацією, яка надійшла від представників Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні може розпочатися акція протесту польськими перевізниками на напрямку "Дорогуськ", що навпроти українського КПП "Ягодин".

"Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями, пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд", - зауважують у Держприкордонслужбі.

При цьому автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу обіцяють пропускати безперешкодно.

Попередньо, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Про можливе блокування кордону польські перевізники попереджали ще на початку травня. У своїй заяві вони наголошували, що хочуть відновити баланс на транспортному ринку, який був порушений після скасування дозволів для українських перевізників

Як повідомляється, станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону через "Ягодин – Дорогуськ".

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Роботи триватимуть до 5 червня.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.