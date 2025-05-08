Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею

У пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на українсько-польському кордоні проводять ремонтні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що з польського боку в пункті пропуску «Устилуг – Зосин» тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонтні роботи на смугах руху з української сторони.

Роботи триватимуть до 5 червня.

"У зв’язку з цим можливе сповільнення руху, утворення черг та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску", - наголошують у відомстві.

Там радять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та обирати альтернативні маршрути.

Про роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З 24 квітня розпочалися ремонтні роботи в пункті пропуску "Медика - Шегині" на українсько-польському кордоні. Через це можливе сповільнення оформлення легкових авто та автобусів на в’їзд до Польщі.

Роботи триватимуть орієнтовно до середини липня.

Також з 8 травня до середини червня 2025 року в пункті пропуску "Корчова – Краківець" на українсько-польському кордоні триватимуть дорожні роботи. Через це можливе тимчасове зниження пропускної спроможності.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Нижанковичі – Мальховичі". Він відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.