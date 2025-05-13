Таможенный контроль: современные мобильные сканеры заработают еще в пяти пунктах пропуска (ФОТО)

Таможня усиливает высокотехнологичный контроль вдоль границы Украины. Еще в пяти пунктах пропуска были установлены мобильные сканеры. Современное оборудование будет работать на границах Украины с Румынией, Словакией и Польшей.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Технические средства таможенного контроля предназначены для эффективного выявления контрабанды и других нарушений при пересечении границы. Сканирующие системы способны осуществлять неинтрузивный осмотр, не требующий открытия транспортных средств или груза. Это позволяет существенно сократить время таможенного досмотра.

"Сегодня на ключевых для товарооборота таможенных постах уже работают как стационарные, так и мобильные сканирующие системы. Их усилят еще пять новейших сканеров", — отметили в таможенной службе.

На границах с Румынией и Словакией три из них успешно прошли финальные испытания и готовы к работе. Речь идет о пунктах пропуска "Порубное – Сирет", "Ужгород – Вышнее Немецкое" и "Орловка – Исакча". Еще две сканирующие системы проходят испытания и пополнят техническое оснащение пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин" на границе с Польшей.

Проводятся специализированные тренинги для должностных лиц таможен, которые будут работать с новым оборудованием.

"Сегодня таможня уверенно переходит от формальных процедур к технологическим решениям... Параллельно реализуем амбициозный план по внедрению многоуровневой системы видеонаблюдения в пунктах пропуска, которая объединяет сбор и анализ данных со стационарных и из нагрудных видеорегистраторов", — рассказал глава Гостаможслужбы Сергей Звягинцев.

Напомним, 12 мая протестующие в Польше заблокировали пункт пропуска " Ягодин-Дорогуск " на границе с Украиной.