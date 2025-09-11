Митниця створила інструмент для автоматичного розрахунку фінансових показників підприємств

Державна митна служба України запровадила новий інструмент для бізнесу — спеціальну таблицю, яка дозволяє автоматично розрахувати інтегральні показники фінансового стану за оновленими критеріями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Нововведення допоможе підприємствам здійснити самооцінку відповідності критерію "Стійкий фінансовий стан". Це необхідно для отримання статусу авторизованого економічного оператора (АЕО), а також для використання спрощень — застосування загальної гарантії зі зменшенням суми забезпечення чи повного звільнення від гарантії.

Оновлений алгоритм оцінки фінансового стану затверджено постановою Кабінету міністрів України від 15 квітня 2025 року № 454.

Він базується на інтегральних показниках, розрахованих за коефіцієнтами ліквідності, капіталізації та прибутковості з урахуванням галузевої специфіки та категорії підприємства.

Повторна оцінка компаній, які вже мають діючі авторизації на застосування митних спрощень, відбудеться протягом II–IV кварталів 2026 року. При цьому аналіз здійснюватиметься на основі річної фінансової звітності за 2025 рік.

Для підприємств, які отримали авторизацію АЕО з урахуванням особливих умов, підтвердження критерію "Стійкий фінансовий стан" відбуватиметься після завершення 17-го місяця з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Додамо, станом на кінець травня, сертифікат АЕО отримали 90 українських компаній. Документ свідчить про визнання зрілості бізнесу, готовності працювати відкрито, прозоро, відповідально, та надає підприємствам певні переваги при переміщенні товарів за кордон.