Гостаможслужба издала первую авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности по новым правилам

27 мая 2025 года Государственная таможенная служба Украины впервые предоставила авторизацию на осуществление таможенной брокерской деятельности в соответствии с обновленной процедурой, вступившей в силу 19 апреля.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДМС.

Это стало возможным благодаря изменениям, предусмотренным в Таможенном кодексе Украины и постановлении Кабинета Министров №1092 от 27 сентября 2022 (с изменениями согласно постановлению от 15 апреля 2025 №454).

Первым предприятием, успешно прошедшим все этапы авторизации, стало то, что уже имеет опыт соответствия и действующую авторизацию уполномоченного экономического оператора (AEO-C). Это подтверждает важность надлежащей подготовки предприятий к прохождению процедуры и соответствие обновленным требованиям.

С момента запуска новой процедуры Гостаможслужба получила 93 заявления на получение авторизации. В то же время, по результатам предварительного разбирательства, в отношении 41 из них было принято решение об отказе в дальнейшем рассмотрении. Это свидетельствует о значительном количестве ошибок в поданных документах или их несоответствии требованиям действующего законодательства.

В этой связи Государственная таможенная служба призывает предприятия внимательно ознакомляться с актуальными нормативно-правовыми актами и тщательно готовить документы. Разъяснения относительно порядка подачи заявлений и оформления документов, а также список наиболее распространенных ошибок доступны на официальном сайте службы.

Гостаможслужба также напоминает, что выданные ранее разрешения на осуществление таможенной брокерской деятельности остаются в силе до 19 апреля 2026 года.

Также ДМС ввела новые возможности для бизнеса, работающего в морских портах. Теперь в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли" появилась функция внесения реквизитов портового оператора по поручению на погрузку.