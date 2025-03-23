Митна служба спрощує роботу бізнесу в морських портах через цифровізацію

Державна митна служба України впроваджує нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах. Тепер в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з’явилася функція внесення реквізитів портового оператора у доручення на навантаження.

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Про це повідомляється на сайті Держмитслужби.

Завдяки цьому оператори отримали доступ до перегляду не лише самих доручень, а й рішень митниці, зафіксованих у модулі "Журнал пункту пропуску" (ЖПП) нової Автоматизованої системи митного оформлення.

Згідно з повідомленням, це сприятиме більшій прозорості та ефективності митних процедур.

Митники додають, що з наступного тижня для бізнесу, який не користується особистим кабінетом, буде доступне альтернативне рішення — API для інтеграції систем портових операторів із Єдиною автоматизованою системою митних органів.

Він дозволить оперативно отримувати рішення митниці щодо доручень на навантаження.

Зазначимо, що ДМС зробила значний крок у напрямку цифрової трансформації, інтегрувавши в Автоматизовану систему аналізу та управління ризиками (АСАУР) генеративний штучний інтелект від Microsoft та власну систему бізнес-аналізу (BI).