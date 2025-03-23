- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Таможенная служба упрощает работу бизнеса в морских портах через цифровизацию
Государственная таможенная служба Украины внедряет новые возможности для бизнеса, работающего в морских портах. Теперь в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли" появилась функция внесения реквизитов портового оператора по поручению на погрузку.
Об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.
Благодаря этому операторы получили доступ к пересмотру не только самих поручений, но и решений таможни, зафиксированных в модуле "Журнал пункта пропуска" (ЖПП) новой автоматизированной системы таможенного оформления.
Согласно сообщению, это будет способствовать большей прозрачности и эффективности таможенных процедур.
Таможенники добавляют, что на следующей неделе для бизнеса, не пользующегося личным кабинетом, будет доступно альтернативное решение — API для интеграции систем портовых операторов с Единой автоматизированной системой таможенных органов.
Он позволит оперативно получать решение таможни по поручениям на погрузку.
ГТС сделала значительный шаг в направлении цифровой трансформации, интегрировав в Автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) генеративный искусственный интеллект от Microsoft и собственную систему бизнес-анализа (BI).