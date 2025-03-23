Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

-0,00

EUR

45,00

-0,00

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

45,30

45,10

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Таможенная служба упрощает работу бизнеса в морских портах через цифровизацию

таможня, порты
Бизнес в портах получит доступ к решениям таможни онлайн

Государственная таможенная служба Украины внедряет новые возможности для бизнеса, работающего в морских портах. Теперь в личном кабинете на портале "Единое окно для международной торговли" появилась функция внесения реквизитов портового оператора по поручению на погрузку.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщается на сайте Гостаможслужбы.

Благодаря этому операторы получили доступ к пересмотру не только самих поручений, но и решений таможни, зафиксированных в модуле "Журнал пункта пропуска" (ЖПП) новой автоматизированной системы таможенного оформления.

Согласно сообщению, это будет способствовать большей прозрачности и эффективности таможенных процедур.

Таможенники добавляют, что на следующей неделе для бизнеса, не пользующегося личным кабинетом, будет доступно альтернативное решение — API для интеграции систем портовых операторов с Единой автоматизированной системой таможенных органов.

Он позволит оперативно получать решение таможни по поручениям на погрузку.

ГТС сделала значительный шаг в направлении цифровой трансформации, интегрировав в Автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) генеративный искусственный интеллект от Microsoft и собственную систему бизнес-анализа (BI).

Автор:
Татьяна Гойденко