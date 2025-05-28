Держмитслужба видала першу авторизацію на провадження митної брокерської діяльності за новими правилами

27 травня 2025 року Державна митна служба України вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМС.

Це стало можливим завдяки змінам, передбаченим у Митному кодексі України та постанові Кабінету Міністрів №1092 від 27 вересня 2022 року (із змінами згідно з постановою від 15 квітня 2025 року №454).

Першим підприємством, яке успішно пройшло всі етапи авторизації, стало те, що вже має досвід відповідності та чинну авторизацію уповноваженого економічного оператора (AEO-C). Це підтверджує важливість належної підготовки підприємств до проходження процедури та відповідність оновленим вимогам.

З моменту запуску нової процедури Держмитслужба отримала 93 заяви на отримання авторизації. Водночас, за результатами попереднього розгляду, щодо 41 з них було прийнято рішення про відмову в подальшому розгляді. Це свідчить про значну кількість помилок у поданих документах або їх невідповідність вимогам чинного законодавства.

У зв’язку з цим Державна митна служба закликає підприємства уважно ознайомлюватися з актуальними нормативно-правовими актами та ретельно готувати документи. Роз’яснення щодо порядку подання заяв і оформлення документів, а також перелік найпоширеніших помилок доступні на офіційному сайті служби.

Держмитслужба також нагадує, що дозволи на провадження митної брокерської діяльності, видані раніше, залишаються чинними до 19 квітня 2026 року.

Також ДМС впровадила нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах. Тепер в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з’явилася функція внесення реквізитів портового оператора у доручення на навантаження.