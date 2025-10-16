Запланована подія 2

Митниця оновила рекомендації щодо авторизації на провадження митної брокерської діяльності

митниця, вантажівка
Зміни стосуються правильного заповнення анкет самооцінки / Державна митна служба України

16 жовтня Державна митна служба України оновила рекомендації щодо авторизації на провадження митної брокерської діяльності. Зміни стосуються правильного заповнення анкет самооцінки підприємства та подання документів для отримання авторизації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДМСУ.

Пункт 1.1.3 анкети самооцінки підприємства У цьому пункті необхідно зазначати одного працівника, відповідального за митні питання, який офіційно призначається наказом, розпорядженням або іншим документом керівника підприємства.

Пункт 1.1.8 анкети самооцінки підприємства Дозволяється зазначати до трьох осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального працівника під час його тимчасової відсутності. Призначення цих осіб оформлюється внутрішнім документом підприємства, відомості про який також зазначаються у пункті 1.1.8 анкети.

Особливості для фізичних осіб-підприємців (ФОП) Якщо митну брокерську діяльність здійснює ФОП одноосібно, визначати осіб для заміщення під час його відсутності не потрібно.

У пункті 1.1.8 анкети слід зазначити, що потреби у визначенні таких осіб немає, оскільки діяльність здійснює один працівник. У разі відсутності ФОП діяльність не здійснюється.

Додамо, 27 травня 2025 року Держмитна служба вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня. Це стало можливим завдяки змінам, передбаченим у Митному кодексі України та постанові Кабінету міністрів №1092 від 27 вересня 2022 року (із змінами згідно з постановою від 15 квітня 2025 року №454).

Автор:
Тетяна Гойденко