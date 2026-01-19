Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,41

+0,02

EUR

50,44

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,50

43,43

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Митниця опрацювала майже 2500 заяв на брокерську діяльність, але схвалила менше половини

митниця
Держмитслужба активно опрацьовує заявки на провадження брокерської діяльності / Державна митна служба України

Державна митна служба України підбила проміжні підсумки авторизації митних брокерів у 2026 році: видано 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Як успішно пройти перевірку

Щоб мінімізувати кількість відмов, у митній службі зібрали ключові рекомендації, які допоможуть успішно пройти перевірку та отримати авторизацію:

  • якісна підготовка документів в частині складання наказів на призначення відповідальних осіб підприємства за митні питання;
  • вичерпні документи, інформація тощо (із описом всіх процедур) про санкційну політику, яка запроваджена на підприємстві (зазначення відповідальних осіб, умов та порядку проведення перевірки контрагентів тощо);
  • дотримання вимог Митного кодексу України до переліку обовʼязків, які покладаються на працівника, відповідального за митні питання (підпункт "в" п. 2 ч. 4  статті 14 Митного кодексу України).

Старі дозволи будуть анульовані

Митники нагадали, що всі дозволи про провадження митної брокерської діяльності, видані Держмитслужбою до 19 квітня 2025 року будуть скасовані 20 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 16 жовтня Держмитслужба оновила рекомендації щодо авторизації на провадження митної брокерської діяльності. Зміни стосуються правильного заповнення анкет самооцінки підприємства та подання документів для отримання авторизації.

Додамо, 27 травня 2025 року Держмитна служба вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня. Це стало можливим завдяки змінам, передбаченим у Митному кодексі України та постанові Кабінету міністрів №1092 від 27 вересня 2022 року (із змінами згідно з постановою від 15 квітня 2025 року №454).

Автор:
Тетяна Бесараб