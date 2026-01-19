Митниця опрацювала майже 2500 заяв на брокерську діяльність, але схвалила менше половини

Державна митна служба України підбила проміжні підсумки авторизації митних брокерів у 2026 році: видано 1000 дозволів при загальній кількості у 2480 розглянутих заяв. Фактично, понад половина претендентів не змогли пройти перевірку з першого разу

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення відомства.

Як успішно пройти перевірку

Щоб мінімізувати кількість відмов, у митній службі зібрали ключові рекомендації, які допоможуть успішно пройти перевірку та отримати авторизацію:

якісна підготовка документів в частині складання наказів на призначення відповідальних осіб підприємства за митні питання;

вичерпні документи, інформація тощо (із описом всіх процедур) про санкційну політику, яка запроваджена на підприємстві (зазначення відповідальних осіб, умов та порядку проведення перевірки контрагентів тощо);

дотримання вимог Митного кодексу України до переліку обовʼязків, які покладаються на працівника, відповідального за митні питання (підпункт "в" п. 2 ч. 4 статті 14 Митного кодексу України).

Старі дозволи будуть анульовані

Митники нагадали, що всі дозволи про провадження митної брокерської діяльності, видані Держмитслужбою до 19 квітня 2025 року будуть скасовані 20 квітня 2026 року.

Нагадаємо, 16 жовтня Держмитслужба оновила рекомендації щодо авторизації на провадження митної брокерської діяльності. Зміни стосуються правильного заповнення анкет самооцінки підприємства та подання документів для отримання авторизації.

Додамо, 27 травня 2025 року Держмитна служба вперше надала авторизацію на провадження митної брокерської діяльності відповідно до оновленої процедури, що набула чинності 19 квітня. Це стало можливим завдяки змінам, передбаченим у Митному кодексі України та постанові Кабінету міністрів №1092 від 27 вересня 2022 року (із змінами згідно з постановою від 15 квітня 2025 року №454).