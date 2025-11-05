Запланована подія 2

Вбудований ШІ та якісні дані: Держстат запустив новий цифровий портал

мінцифри
Держстат запустив новий цифровий портал / Мінцифри

Державна служба статистики презентувала новий цифровий портал, який трансформує організацію у сучасну та інноваційну структуру, що працює для уряду, бізнесу та громадян в єдиному просторі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами команди Держстату, мета порталу — перетворити державну статистику на сучасну ІТ data-компанію, де дані доступні, актуальні та працюють у реальному часі для ухвалення рішень.

Нова платформа забезпечує:

  • Єдину базу статистичних даних — від збору та обробки до поширення інформації;
  • Зручний інтерфейс — швидкий пошук, фільтри, інтерактивні дашборди та динамічні таблиці для аналітиків, журналістів та бізнесу;
  • Вбудований ШІ-асистент StatGPT — перший в Україні помічник для роботи з офіційною статистикою, який відповідає на запити українською та англійською мовами;
  • API для автоматичного отримання даних, що дозволяє оновлювати інформацію в реальному часі.

Проєкт цифрової трансформації реалізується за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа, і передбачає тісну співпрацю з міжнародними партнерами та донорами.

Нова платформа дозволяє уряду, бізнесу та громадянам швидко отримувати необхідні дані та використовувати їх для ефективного прийняття рішень, перетворюючи цифри на практичний інструмент.

Зауважимо, у серпні Мінцифри оприлюднило результати цифровізації регіонів та територіальних громад за другий квартал 2025 року. Отримані дані свідчать про значний прогрес: порівняно з першим кварталом, середній показник Індексу цифрової трансформації як регіонів, так і громад помітно зріс.

Автор:
Тетяна Гойденко