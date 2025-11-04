Запланована подія 2

Верховна Рада підтримала цифровізацію виконавчого провадження в Україні

Верховна Рада
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію / Верховна Рада

Верховна Рада України 4 листопада прийняла за основу законопроєкт №14005 щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Зазначається, що законопроєкт покликаний забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.

Він вносить зміни до законів "Про нотаріат", "Про банки й банківську діяльність" та "Про виконавче провадження" з метою автоматизації процесів у виконавчому провадженні і  налагодженні обміну інформацією між різними структурами.

Що в законопроєкті

Документ передбачає розширення можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження, її взаємодію з державними реєстрами, банками та іншими установами, а також встановлює механізм виключення боржника з реєстру та зняття арештів після погашення заборгованості.

Спрощення процедур виконання судових рішень відповідає рекомендаціям експертів Ради Європи.

Ухвалення цього законопроєкту входить до пакета реформ, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах програми Ukraine Facility для отримання фінансування від Європейського Союзу. 

Схожий законопроєкт № 9363, який теж стосується цифровізації виконавчого провадження в Україні, парламент підтримав за основу ще у листопаді 2024 року, але у серпні так і не зміг остаточно його ухвалити.

Тому у вересні у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №14005.

Автор:
Світлана Манько