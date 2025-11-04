- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Верховна Рада підтримала цифровізацію виконавчого провадження в Україні
Верховна Рада України 4 листопада прийняла за основу законопроєкт №14005 щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Зазначається, що законопроєкт покликаний забезпечити виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) шляхом цифровізації окремих етапів виконавчого провадження, оптимізації його стадій та скорочення строків вчинення виконавчих дій.
Він вносить зміни до законів "Про нотаріат", "Про банки й банківську діяльність" та "Про виконавче провадження" з метою автоматизації процесів у виконавчому провадженні і налагодженні обміну інформацією між різними структурами.
Що в законопроєкті
Документ передбачає розширення можливостей автоматизованої системи виконавчого провадження, її взаємодію з державними реєстрами, банками та іншими установами, а також встановлює механізм виключення боржника з реєстру та зняття арештів після погашення заборгованості.
Спрощення процедур виконання судових рішень відповідає рекомендаціям експертів Ради Європи.
Ухвалення цього законопроєкту входить до пакета реформ, які Україна зобов’язалася ухвалити в межах програми Ukraine Facility для отримання фінансування від Європейського Союзу.
Схожий законопроєкт № 9363, який теж стосується цифровізації виконавчого провадження в Україні, парламент підтримав за основу ще у листопаді 2024 року, але у серпні так і не зміг остаточно його ухвалити.
Тому у вересні у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт №14005.