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Вивезли майже 90 тисяч тонн української пшениці: як Росія використовує захоплений порт Маріуполя

порт
Маріупольська міська рада

Від початку 2026 року з окупованого Маріупольського морського порту російські загарбники вивезли 88,8 тисячі тонн пшениці. Для транспортування українського зерна було задіяно 12 теплоходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що російська влада активно відновлювала роботу захопленої портової інфраструктури від самого початку окупації міста.

Головною метою ворога є масове та систематичне вивезення зерна, яке незаконно збирають на тимчасово підконтрольних РФ територіях України.

При цьому представники окупаційної адміністрації озвучували масштабні логістичні плани щодо використання Маріупольського порту.

Вони заявляли про намір налагодити торговельні маршрути через Волго-Донський канал до Каспійського моря, а також через Чорне та Середземне моря з подальшим виходом до Атлантичного й Індійського океанів.

"Водночас нещодавно в межах спільної операції "Азову" та Сил безпілотних систем ЗСУ було уражено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 30 квітня ізраїльська компанія Tzantziper відклала розвантаження російського судна з краденою пшеницею в порту Порт Хайфи після заяв України про можливе походження вантажу з окупованих територій.

Автор:
Тетяна Бесараб