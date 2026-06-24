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Вывезли почти 90 тысяч тонн украинской пшеницы: как Россия использует захваченный порт Мариуполя

порт
Мариупольский городской совет

С начала 2026 года из оккупированного Мариупольского морского порта российские захватчики вывезли 88,8 тысяч тонн пшеницы. Для транспортировки украинского зерна было задействовано 12 теплоходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что российские власти активно возобновляли работу захваченной портовой инфраструктуры с самого начала оккупации города.

Главной целью врага является массовый и систематический вывоз зерна, незаконно собираемый на временно подконтрольных РФ территориях Украины.

При этом представители оккупационной администрации озвучивали масштабные логистические планы использования Мариупольского порта.

Они заявляли о намерении наладить торговые маршруты через Волго-Донский канал к Каспийскому морю, а также через Черное и Средиземное моря с последующим выходом в Атлантический и Индийский океан.

"В то же время, недавно в рамках совместной операции "Азова" и Сил беспилотных систем ВСУ были поражены объекты критической инфраструктуры Мариупольского торгового порта", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 30 апреля израильская компания Tzantziper отложила разгрузку российского судна с краденой пшеницей в порту Порт Хайфы после заявлений Украины о возможном происхождении груза с оккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Бессараб