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Віртуальний макіяж: L'Oréal інтегрує штучний інтелект у розробку косметики

L'Oréal впроваджує штучний інтелект / Depositphotos
L'Oréal впроваджує штучний інтелект / Depositphotos / Depositphotos

Французький косметичний гігант L'Oréal уклав масштабну угоду про стратегічне партнерство з лабораторією OpenAI. Компанія планує інтегрувати генеративний штучний інтелект у свої клієнтські сервіси, маркетингові інструменти та наукові дослідження.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Віртуальний макіяж та реклама нового покоління в ChatGPT

Одним із перших практичних кроків стане інтеграція популярного бренду Maybelline New York безпосередньо в інтерфейс ChatGPT. Користувачі зможуть скористатися функцією "Віртуальне приміркування макіяжу", яка працюватиме на базі фірмової технології ModiFace від L’Oréal.

Крім того, гігант планує покращити точність пошуку та рекомендацій своїх преміальних брендів, таких як Lancôme та Kérastase, серед американських користувачів чат-бота.

Паралельно відомі марки SkinCeuticals, CeraVe та Garnier долучаться до глобального пілотного проєкту від OpenAI. Він передбачає запуск першої реклами, інтегрованої безпосередньо в ШІ-діалоги у момент, коли споживач шукає поради для покупок або формує свій запит.

Штучний інтелект у лабораторіях та маркетингу

Окрім взаємодії з клієнтами, L’Oréal впроваджує технології штучного інтелекту в R&D-центри (дослідження та розробку). Використовуючи спеціалізовану модель GPT-Rosalind, науковці компанії досліджують мікробіом шкіри та шукають корисні бактерії.

Для відділів маркетингу та дизайну новітні алгоритми OpenAI стануть основою власної контент-платформи CreAItech.

Цей ШІ-інструмент створюватиме корпоративні зображення та відео, адаптовані під історичну спадщину та естетику брендів, доповнюючи роботу креативних команд.

Наразі б'юті-гігант уже провів навчання з генеративного ШІ для 73 тисяч своїх співробітників, які на повсякденній основі застосовують внутрішній інструмент L’OréalGPT та персональних цифрових помічників.

Нагадаємо, OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі. Цей технологічний центр, запущений у партнерстві з урядом країни, стане першим великим прикладним майданчиком для розробників ChatGPT за межами Сполучених Штатів, який сфокусується на адаптації алгоритмів під потреби азійського регіону.

Автор:
Тетяна Бесараб