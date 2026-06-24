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Виртуальный макияж: L’Oréal интегрирует искусственный интеллект в разработку косметики
Французский косметический гигант L'Oréal заключил масштабное соглашение о стратегическом партнерстве с лабораторией OpenAI. Компания планирует интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои клиентские сервисы, маркетинговые инструменты и научные исследования.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
Виртуальный макияж и реклама нового поколения в ChatGPT
Одним из первых практических шагов станет интеграция популярного бренда Maybelline New York непосредственно в интерфейс ChatGPT. Пользователи смогут воспользоваться функцией "Виртуальное соображение макияжа", которая будет работать на базе фирменной технологии ModiFace от L'Oréal.
Кроме того, гигант планирует улучшить точность поиска и рекомендаций своих премиальных брендов, таких как Lancôme и Kérastase среди американских пользователей чат-бота.
Параллельно известные марки SkinCeuticals, CeraVe и Garnier присоединятся к глобальному пилотному проекту OpenAI. Он предполагает запуск первой рекламы, интегрированной непосредственно в ИИ-диалоги в момент, когда потребитель ищет совета для покупок или формирует свой запрос.
Искусственный интеллект в лабораториях и маркетинге
Кроме взаимодействия с клиентами, L'Oréal внедряет технологии искусственного интеллекта в R&D-центры (исследование и разработку). Используя специализированную модель GPT-Rosalind, ученые компании исследуют микробиом кожи и ищут полезные бактерии.
Для отделов маркетинга и дизайна новые алгоритмы OpenAI станут основой своей контент-платформы CreAItech.
Этот ШИ-инструмент создаст корпоративные изображения и видео, адаптированные под историческое наследие и эстетику брендов, дополняя работу креативных команд.
Бьюти-гигант уже провел обучение по генеративному ИИ для 73 тысяч своих сотрудников, которые на повседневной основе применяют внутренний инструмент L'OréalGPT и персональных цифровых помощников.
Напомним, OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре. Этот технологический центр, запущенный в партнерстве с правительством страны, станет первой крупной прикладной площадкой для разработчиков ChatGPT за пределами Соединенных Штатов, которая сфокусируется на адаптации алгоритмов под нужды азиатского региона.