Виртуальный макияж: L’Oréal интегрирует искусственный интеллект в разработку косметики

Французский косметический гигант L'Oréal заключил масштабное соглашение о стратегическом партнерстве с лабораторией OpenAI. Компания планирует интегрировать генеративный искусственный интеллект в свои клиентские сервисы, маркетинговые инструменты и научные исследования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Виртуальный макияж и реклама нового поколения в ChatGPT

Одним из первых практических шагов станет интеграция популярного бренда Maybelline New York непосредственно в интерфейс ChatGPT. Пользователи смогут воспользоваться функцией "Виртуальное соображение макияжа", которая будет работать на базе фирменной технологии ModiFace от L'Oréal.

Кроме того, гигант планирует улучшить точность поиска и рекомендаций своих премиальных брендов, таких как Lancôme и Kérastase среди американских пользователей чат-бота.

Параллельно известные марки SkinCeuticals, CeraVe и Garnier присоединятся к глобальному пилотному проекту OpenAI. Он предполагает запуск первой рекламы, интегрированной непосредственно в ИИ-диалоги в момент, когда потребитель ищет совета для покупок или формирует свой запрос.

Искусственный интеллект в лабораториях и маркетинге

Кроме взаимодействия с клиентами, L'Oréal внедряет технологии искусственного интеллекта в R&D-центры (исследование и разработку). Используя специализированную модель GPT-Rosalind, ученые компании исследуют микробиом кожи и ищут полезные бактерии.

Для отделов маркетинга и дизайна новые алгоритмы OpenAI станут основой своей контент-платформы CreAItech.

Этот ШИ-инструмент создаст корпоративные изображения и видео, адаптированные под историческое наследие и эстетику брендов, дополняя работу креативных команд.

Бьюти-гигант уже провел обучение по генеративному ИИ для 73 тысяч своих сотрудников, которые на повседневной основе применяют внутренний инструмент L'OréalGPT и персональных цифровых помощников.

Напомним, OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре. Этот технологический центр, запущенный в партнерстве с правительством страны, станет первой крупной прикладной площадкой для разработчиков ChatGPT за пределами Соединенных Штатов, которая сфокусируется на адаптации алгоритмов под нужды азиатского региона.