OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре

Компания OpenAI запускает масштабный исследовательский центр в Сингапуре в рамках долгосрочного партнерства с местным правительством. Это будет первая лаборатория прикладного искусственного интеллекта для разработчика ChatGPT вне Соединенных Штатов.

Общая сумма инвестиций в проект превысит 300 миллионов сингапурских долларов (около 234 миллиона долларов США). В рамках расширения OpenAI планирует увеличить свой штат технических специалистов в Сингапуре до более чем 200 сотрудников в ближайшие несколько лет. Офис компании в этой стране работает с 2024 года.

Для чего нужен новый центр

Стартап, поддерживаемый Microsoft и Nvidia, активно заключает партнерства с правительствами по всему миру, чтобы удержать лидерство и опередить таких конкурентов, как Anthropic и Google.

Новая лаборатория будет фокусироваться на практическом внедрении технологий. ИИ-ассистентов планируют интегрировать в следующие сферы:

государственные услуги и цифровое управление;

финансовый сектор и здравоохранение;

развитие безопасной цифровой инфраструктуры;

поддержка местных стартапов.

Сингапур определил развитие искусственного интеллекта своим стратегическим приоритетом. Правительство страны во главе с премьер-министром Лоуренсом Вонгом активно финансирует обучение граждан цифровым навыкам, чтобы смягчить трансформацию рынка труда через автоматизацию. Кроме OpenAI, собственные ИИ-лаборатории и исследовательские центры в Сингапуре уже запускают Google DeepMind и Nvidia.

