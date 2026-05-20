OpenAI вложит более 230 миллионов долларов в создание ИИ-лаборатории в Сингапуре
Компания OpenAI запускает масштабный исследовательский центр в Сингапуре в рамках долгосрочного партнерства с местным правительством. Это будет первая лаборатория прикладного искусственного интеллекта для разработчика ChatGPT вне Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.
Общая сумма инвестиций в проект превысит 300 миллионов сингапурских долларов (около 234 миллиона долларов США). В рамках расширения OpenAI планирует увеличить свой штат технических специалистов в Сингапуре до более чем 200 сотрудников в ближайшие несколько лет. Офис компании в этой стране работает с 2024 года.
Для чего нужен новый центр
Стартап, поддерживаемый Microsoft и Nvidia, активно заключает партнерства с правительствами по всему миру, чтобы удержать лидерство и опередить таких конкурентов, как Anthropic и Google.
Новая лаборатория будет фокусироваться на практическом внедрении технологий. ИИ-ассистентов планируют интегрировать в следующие сферы:
- государственные услуги и цифровое управление;
- финансовый сектор и здравоохранение;
- развитие безопасной цифровой инфраструктуры;
- поддержка местных стартапов.
Сингапур определил развитие искусственного интеллекта своим стратегическим приоритетом. Правительство страны во главе с премьер-министром Лоуренсом Вонгом активно финансирует обучение граждан цифровым навыкам, чтобы смягчить трансформацию рынка труда через автоматизацию. Кроме OpenAI, собственные ИИ-лаборатории и исследовательские центры в Сингапуре уже запускают Google DeepMind и Nvidia.
Напомним, OpenAI может подать в суд на Apple из-за условий интеграции ChatGPT в iPhone. Руководство ИИ-стартапа выражает недовольство текущими результатами партнерства с производителем гаджетов, поскольку интеграция нейросети в операционную систему iOS не принесла ожидаемого скачка платных подписок и ослабила прямую узнаваемость бренда OpenAI среди пользователей.