OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі
Компанія OpenAI запускає масштабний дослідницький центр у Сингапурі в межах довгострокового партнерства з місцевим урядом. Це буде перша лабораторія прикладного штучного інтелекту для розробника ChatGPT за межами Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.
Загальна сума інвестицій у проєкт перевищить 300 мільйонів сингапурських доларів (близько 234 мільйонів доларів США). У межах розширення OpenAI планує збільшити свій штат технічних спеціалістів у Сингапурі до понад 200 співробітників протягом найближчих кількох років. Офіс компанії у цій країні працює з 2024 року.
Для чого потрібен новий центр
Стартап, який підтримують Microsoft та Nvidia, активно укладає партнерства з урядами по всьому світу, щоб утримати лідерство та випередити таких конкурентів, як Anthropic та Google.
Нова лабораторія фокусуватиметься на практичному впровадженні технологій. ШІ-асистентів планують інтегрувати у такі сфери:
- державні послуги та цифрове врядування;
- фінансовий сектор та охорона здоров'я;
- розбудова безпечної цифрової інфраструктури;
- підтримка місцевих стартапів.
Сингапур визначив розвиток штучного інтелекту своїм стратегічним пріоритетом. Уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Лоуренсом Вонгом активно фінансує навчання громадян цифровим навичкам, щоб пом'якшити трансформацію ринку праці через автоматизацію. Окрім OpenAI, власні ШІ-лабораторії та дослідницькі центри в Сингапурі вже запускають Google DeepMind та Nvidia.
