OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі

OpenAI вкладе понад 230 мільйонів доларів у створення ШІ-лабораторії в Сингапурі / Depositphotos

Компанія OpenAI запускає масштабний дослідницький центр у Сингапурі в межах довгострокового партнерства з місцевим урядом. Це буде перша лабораторія прикладного штучного інтелекту для розробника ChatGPT за межами Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Загальна сума інвестицій у проєкт перевищить 300 мільйонів сингапурських доларів (близько 234 мільйонів доларів США). У межах розширення OpenAI планує збільшити свій штат технічних спеціалістів у Сингапурі до понад 200 співробітників протягом найближчих кількох років. Офіс компанії у цій країні працює з 2024 року.

Для чого потрібен новий центр

Стартап, який підтримують Microsoft та Nvidia, активно укладає партнерства з урядами по всьому світу, щоб утримати лідерство та випередити таких конкурентів, як Anthropic та Google.

Нова лабораторія фокусуватиметься на практичному впровадженні технологій. ШІ-асистентів планують інтегрувати у такі сфери:

  • державні послуги та цифрове врядування;
  • фінансовий сектор та охорона здоров'я;
  • розбудова безпечної цифрової інфраструктури;
  • підтримка місцевих стартапів.

Сингапур визначив розвиток штучного інтелекту своїм стратегічним пріоритетом. Уряд країни на чолі з прем'єр-міністром Лоуренсом Вонгом активно фінансує навчання громадян цифровим навичкам, щоб пом'якшити трансформацію ринку праці через автоматизацію. Окрім OpenAI, власні ШІ-лабораторії та дослідницькі центри в Сингапурі вже запускають Google DeepMind та Nvidia.

Нагадаємо, OpenAI може подати до суду на Apple через умови інтеграції ChatGPT в iPhone. Керівництво ШІ-стартапу висловлює незадоволення поточними результатами партнерства з виробником гаджетів, оскільки інтеграція нейромережі в операційну систему iOS не принесла очікуваного стрибка платних підписок та послабила пряму впізнаваність бренду OpenAI серед користувачів.

Автор:
Максим Кольц