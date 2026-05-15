OpenAI може подати до суду на Apple через інтеграцію ChatGPT в iPhone: що сталося

OpenAI готує можливі юридичні дії проти Apple через незадоволення інтеграцією ChatGPT у продукти компанії. У стартапі вважають, що партнерство з виробником iPhone не дало очікуваного ефекту ані для зростання підписок, ані для просування бренду.

Йдеться про угоду, укладену у 2024 році, яка дозволила інтегрувати ChatGPT у Siri та окремі функції iOS, зокрема генерацію тексту, аналіз зображень і роботу з Visual Intelligence. В OpenAI очікували, що співпраця з Apple стане одним із головних джерел залучення нових користувачів платної версії ChatGPT.

Однак, за словами джерел, компанія вважає, що Apple обмежила інтеграцію сервісу. Користувачам часто доводиться окремо викликати ChatGPT через Siri, а відповіді відображаються у спрощеному форматі. Також OpenAI незадоволена тим, що Apple недостатньо просувала функцію в екосистемі iPhone, iPad і Mac.

Юристи OpenAI вже працюють із зовнішньою юридичною фірмою над можливими варіантами претензій. Серед них — офіційне повідомлення про порушення умов договору без негайного подання повноцінного позову.

Ситуація загострюється на тлі посилення конкуренції на ринку штучного інтелекту. Apple готується відкрити iOS для інших AI-сервісів, зокрема Claude від Anthropic та Gemini від Google. Очікується, що нові інтеграції можуть представити вже на конференції WWDC у червні.

Для OpenAI це означає втрату ексклюзивного статусу в екосистемі Apple. Водночас у компанії вважають, що новий механізм AI Extensions в iOS 27 може дати ChatGPT більше видимості серед користувачів.

Напруження між компаніями посилює і вихід OpenAI на ринок пристроїв. Стартап розвиває власний hardware-напрям разом із колишнім дизайнером Apple Jony Ive та активно переманює інженерів Apple високими компенсаціями.

Попри конфлікт, остаточного рішення про судовий позов OpenAI поки не ухвалила. Компанія все ще розраховує врегулювати суперечку з Apple поза судом.

