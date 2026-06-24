У "Дії" запустили автоматичну передачу довідок ОК-5 та ОК-7

Довідки ОК-5 та ОК-7 стали доступними через сервіс Мультишеринг у застосунку "Дія". Відтепер користувачі можуть передавати їх установам і компаніям автоматично разом з іншими необхідними документами без окремого завантаження файлів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

Новий функціонал дозволяє отримувати довідки про страховий стаж та сплачені внески за кілька секунд. Користувачам більше не потрібно самостійно формувати документи, завантажувати їх або надсилати вручну.

Довідки ОК-5 та ОК-7 можуть знадобитися для:

оформлення кредитів;

нарахування лікарняних;

отримання допомоги з безробіття;

підтвердження страхового стажу;

кадрових та фінансових процедур.

У "Дії" зазначають, що для громадян це означає менше документів та швидше отримання послуг. Для бізнесу та державних установ нововведення має спростити перевірку інформації та прискорити обробку заявок.

Завдяки Мультишерингу організації можуть отримувати повний пакет необхідних даних в одному запиті, що дозволяє скоротити кількість ручних перевірок і зменшити ризик помилок під час опрацювання документів.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року у застосунку "Дія" запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.