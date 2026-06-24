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В "Дії" запустили автоматическую передачу справок ОК-5 и ОК-7
Справки ОК-5 и ОК-7 стали доступны через сервис Мультишеринг в приложении "Дія". Теперь пользователи могут передавать их учреждениям и компаниям автоматически вместе с другими необходимыми документами без отдельной загрузки файлов.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дія".
Новый функционал позволяет получать справки о страховом стаже и уплаченных взносах за несколько секунд. Пользователям больше не нужно самостоятельно формировать документы, загружать их или отправлять вручную.
Справки ОК-5 и ОК-7 могут потребоваться:
- оформление кредитов;
- начисление больничных;
- получение пособия по безработице;
- подтверждение страхового стажа;
- кадровые и финансовые процедуры.
В "Дії" отмечают, что для граждан это означает меньшее количество документов и скорее получение услуг. Для бизнеса и государственных учреждений нововведение должно упростить проверку информации и ускорить обработку заявок.
Благодаря мультишерингу организации могут получать полный пакет необходимых данных в одном запросе, что позволяет сократить количество ручных проверок и уменьшить риск ошибок при обработке документов.
Напомним, с 1 июня 2025 года в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.