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В "Дії" запустили автоматическую передачу справок ОК-5 и ОК-7

ОК-5 и ОК-7 добавили в Мультишеринг
ОК-5 и ОК-7 добавили в Мультишеринг

Справки ОК-5 и ОК-7 стали доступны через сервис Мультишеринг в приложении "Дія". Теперь пользователи могут передавать их учреждениям и компаниям автоматически вместе с другими необходимыми документами без отдельной загрузки файлов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дія".

Новый функционал позволяет получать справки о страховом стаже и уплаченных взносах за несколько секунд. Пользователям больше не нужно самостоятельно формировать документы, загружать их или отправлять вручную.

Справки ОК-5 и ОК-7 могут потребоваться:

  • оформление кредитов;
  • начисление больничных;
  • получение пособия по безработице;
  • подтверждение страхового стажа;
  • кадровые и финансовые процедуры.

В "Дії" отмечают, что для граждан это означает меньшее количество документов и скорее получение услуг. Для бизнеса и государственных учреждений нововведение должно упростить проверку информации и ускорить обработку заявок.

Благодаря мультишерингу организации могут получать полный пакет необходимых данных в одном запросе, что позволяет сократить количество ручных проверок и уменьшить риск ошибок при обработке документов.

Напомним, с 1 июня 2025 года в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.

Автор:
Татьяна Гойденко