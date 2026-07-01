Россия начала импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива

РФ начала морской импорт бензина из Индии, чтобы уменьшить дефицит топлива, вызванный атаками Украины на ее энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По информации двух источников в нефтяной отрасли, такой шаг стал результатом успешных атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру.

В настоящее время нехватка горючего ощущается во всех 11 часовых поясах России. Ситуация привела к введению нормирования отпуска топлива, формированию длинных очередей на автозаправочных станциях, а также к рекордному росту розничных и оптовых цен на бензин.

Объемы индийских поставок

Один из источников в отрасли подтвердил, что из Индии в Россию уже отправлено не менее 60 тысяч метрических тонн бензина. Другой инсайдер уточнил, что для этого задействовали два танкера, каждый из которых перевозит партию в объеме от 30 до 40 тысяч тонн.

В то же время третий собеседник сообщил, что в общей сложности российские власти планируют ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Пока остается неизвестным, какой именно индийский нефтеперерабатывающий завод осуществляет эти экстренные поставки для Москвы.

Помощь от Беларуси

Кроме дальних морских маршрутов Россия привлекает ресурсы соседней Беларуси, которая уже активно экспортирует свое топливо на российский рынок.

Согласно расчетам и данным Reuters, в первой половине июня Минск почти втрое увеличил железнодорожные поставки бензина в Россию, нарастив их до более чем 74 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом мая.

Такая активность обусловлена высоким сезонным спросом, ведь летом ежедневное потребление бензина в России составляет не менее 110 тысяч тонн.

В то же время параллельно зафиксирован рекордный рост импорта российской сырой нефти в самую Индию. По данным аналитических компаний LSEG и Kpler, в июне Нью-Дели покупал около 2,70 миллионов баррелей российского сырья в день.

Индийские НПЗ массово скупали российские баррели, чтобы минимизировать риски из-за возможного закрытия Ормузского пролива. В результате в июне доля российской нефти в общем импорте Индии превысила половину, тогда как в мае этот показатель составил всего 36,5%.

Напомним, после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.