В России будут продавать бензин по номерам машин: как это будет работать

В Орловской области России планируют ввести новый порядок продажи бензина, при котором дни заправки машин жителей региона будут определяться по автомобильным номерам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

«В субботу заправляются машины, номера которых начинаются с 0 до 1, в воскресенье – с 2 до 3 и т.д. Будем отпускать до 50 литров», — описал губернатор Орловской области Андрей Кличков суть схемы.

По его словам, такой подход может быть внедрен на 57 АЗС сетей "Роснефти" и "Газпрома". Водители с номерами, зарегистрированными в других регионах, смогут заправить машины всего на трех отдельных АЗС в Орле.

"Для меня приоритет - жители Орловской области, а не транзитные автомобили или просто проезжающие мимо", - отметил Кличков.

Он убежден, что эта мера снизит ажиотаж и обеспечит водителей топливом на полторы-две недели.

Кличков заявил, что власти проработали эти предложения, 1 июля планируют принять это решение и запустить его в регион.

Напомним, украинские удары по нефтяной инфраструктуре в России привели к тому, что в большинстве регионов РФ возник дефицит горючего – россиянам продают его с ограничениями.

Недавно глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил, что Россия может полностью запретить экспорт горючего из-за проблем на внутреннем рынке.

Что известно о проблемах с горючим в России?

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

По данным российских медиа, правительство РФ разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка. бензин и дизтопливо более низкого качества - указан как класса Евро-5, но с показателями Евро-3.

Также Россия ведет переговоры с Казахстаном. по импорту около 50 тыс. тонн бензина из-за дефицита топлива.