Международная помощь для украинского морского коридора выросла до $550 тыс.

Международные партнеры направили 550 тыс. долл. на реализацию проекта технической помощи IMO for Ukraine, направленного на усиление безопасности судоходства и защиту украинского морского коридора.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как Украина усиливает морской коридор

К инициативе уже присоединилась Европейская комиссия, перечислившая 140 тыс. долларов. Ранее поддержку проекту оказали Франция и Великобритания, а Канада заявила о намерении присоединиться.

Проект реализуется при поддержке Международной морской организации (IMO) и предусматривает усиление безопасности судоходства, защиту морской среды и поддержку бесперебойной работы украинского морского коридора.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, общая сумма подтвержденных взносов уже составляет 550 тыс. долларов. По его словам, это свидетельствует о практической поддержке Украины и совместных усилиях партнеров по повышению безопасности судоходства в условиях российской агрессии.

В то же время, Украина продолжает работу на площадке IMO. По инициативе украинской стороны, организация распространила среди государств-членов циркулярную ноту с осуждением атак России на гражданские суда, использующие украинский морской коридор.

В документе отмечается, что системные удары по торговым судам и портовой инфраструктуре представляют угрозу жизни моряков, международному судоходству и стабильности глобальных цепей снабжения.

Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, Украина обеспечивает работу морского коридора и вместе с международными партнерами продолжает инвестировать в его безопасность, модернизацию и развитие.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины завершило предварительный отбор участников конкурса на концессию Первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". Этот проект претендует на статус самой большой инвестиции в истории украинских портов и должен привлечь сотни миллионов долларов.