Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

51,17

+0,04

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

51,52

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Международная помощь для украинского морского коридора выросла до $550 тыс.

порт
Украина получила финансирование на безопасность морского коридора

Международные партнеры направили 550 тыс. долл. на реализацию проекта технической помощи IMO for Ukraine, направленного на усиление безопасности судоходства и защиту украинского морского коридора.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Как Украина усиливает морской коридор

К инициативе уже присоединилась Европейская комиссия, перечислившая 140 тыс. долларов. Ранее поддержку проекту оказали Франция и Великобритания, а Канада заявила о намерении присоединиться.

Проект реализуется при поддержке Международной морской организации (IMO) и предусматривает усиление безопасности судоходства, защиту морской среды и поддержку бесперебойной работы украинского морского коридора.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, общая сумма подтвержденных взносов уже составляет 550 тыс. долларов. По его словам, это свидетельствует о практической поддержке Украины и совместных усилиях партнеров по повышению безопасности судоходства в условиях российской агрессии.

В то же время, Украина продолжает работу на площадке IMO. По инициативе украинской стороны, организация распространила среди государств-членов циркулярную ноту с осуждением атак России на гражданские суда, использующие украинский морской коридор.

В документе отмечается, что системные удары по торговым судам и портовой инфраструктуре представляют угрозу жизни моряков, международному судоходству и стабильности глобальных цепей снабжения.

Несмотря на постоянные атаки на портовую инфраструктуру, Украина обеспечивает работу морского коридора и вместе с международными партнерами продолжает инвестировать в его безопасность, модернизацию и развитие.

Напомним, Министерство развития общин и территорий Украины завершило предварительный отбор участников конкурса на концессию Первого и контейнерного терминалов морского порта "Черноморск". Этот проект претендует на статус самой большой инвестиции в истории украинских портов и должен привлечь сотни миллионов долларов.

Автор:
Ольга Опенько