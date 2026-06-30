Міжнародна допомога для українського морського коридору зросла до $550 тис.

Міжнародні партнери спрямували 550 тис. дол. на реалізацію проєкту технічної допомоги “IMO for Ukraine”, спрямованого на посилення безпеки судноплавства та захист українського морського коридору.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Як Україна посилює морський коридор

До ініціативи вже долучилася Європейська комісія, яка перерахувала 140 тис. доларів. Раніше підтримку проєкту надали Франція та Велика Британія, а Канада заявила про намір приєднатися.

Проєкт реалізується за підтримки Міжнародної морської організації (IMO) та передбачає посилення безпеки судноплавства, захист морського середовища і підтримку безперебійної роботи українського морського коридору.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, загальна сума підтверджених внесків уже становить 550 тис. доларів. За його словами, це свідчить про практичну підтримку України та спільні зусилля партнерів щодо підвищення безпеки судноплавства в умовах російської агресії.

Водночас Україна продовжує роботу на майданчику IMO. За ініціативою української сторони організація поширила серед держав-членів циркулярну ноту із засудженням атак Росії на цивільні судна, що використовують український морський коридор.

У документі наголошується, що системні удари по торговельних суднах і портовій інфраструктурі становлять загрозу життю моряків, міжнародному судноплавству та стабільності глобальних ланцюгів постачання.

Попри постійні атаки на портову інфраструктуру, Україна забезпечує роботу морського коридору та разом із міжнародними партнерами продовжує інвестувати в його безпеку, модернізацію та розвиток.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій України завершило попередній відбір учасників конкурсу на концесію Першого та контейнерного терміналів морського порту "Чорноморськ". Цей проєкт претендує на статус найбільшої інвестиції в історії українських портів і має залучити сотні мільйонів доларів.