ЕС существенно сокращает квоты на импорт стали: для Украины сделали исключение

Европейский Союз уменьшает объемы стали, которые торговые партнеры блока могут поставлять по беспошлинному режиму. Новые правила защиты местной промышленности от излишка дешевого импорта, преимущественно из Китая, вступают в силу в среду, 1 июля 2026 года. В то же время, для Украины предусмотрели особые условия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По оценкам официальных лиц ЕС, страны, имеющие соглашения о свободной торговле, смогут коллективно ввезти без пошлины 9,15 миллиона тонн стали, что на 33% меньше предыдущих объемов.

Общая новая квота в 18,3 млн тонн означает сокращение прежних лимитов сразу на 47%. После исчерпания этих ограничений импортеры будут вынуждены платить 50% пошлины, что вдвое превышает прежнюю ставку в 25%, введенную в 2018 году.

Торговые уступки и особые условия для Украины

Европейская комиссия разрабатывала новые ограничения в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Несмотря на сложные переговоры, Брюсселю удалось добиться компромисса с основными поставщиками:

Специальный режим для Украины: из-за продолжающейся войны с Россией Евросоюз пошел на уступки Киеву. Для Украины беспошлинный предел сохранили на уровне 70% от ее привычных объемов экспорта стали в блок.

Соглашения с другими партнерами: ЕС согласовал квоты с 13 странами, на которые приходится около 70% торговли сталью. Среди них – Великобритания, Южная Корея, Индия, Турция, Бразилия, Индонезия и Швейцария. Все они согласились на предложенные Брюсселем торговые компенсации.

Реакция США: в Еврокомиссии отмечают, что Соединенные Штаты не будут вводить ответных мер, поскольку Вашингтон сейчас так же борется с перепроизводством стали в Китае.

Конкретные уровни лимитов для каждой страны рассчитывали на основе их рыночной доли за период с 2022 по 2024 год. В то же время в Брюсселе заверили, что не планируют вводить аналогичные жесткие квоты для других отраслей промышленности, в частности для химического сектора, сталкивающегося с подобным давлением импорта.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС окончательно утвердил новый механизм квот на импорт стали. Совет ЕС принял регламент, устанавливающий обновленную систему защиты европейского металлургического рынка от последствий глобального избытка производственных мощностей.