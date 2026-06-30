Эксперт: 40-дневная операция СБУ погружает россию в безвозвратный кризис и подталкивает пути к переговорам

россия будет гореть и стоять в очередях за бензином в ближайшие 40 дней в рамках операции по принуждению врага к миру, которую Президент Владимир Зеленский поручил провести СБУ. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт считает, что 40-дневный марафон принуждения россии к миру от Президента Зеленского и главы СБУ Хмары – это демонстрация нового подхода. "россия должна ежедневно платить за свое решение продолжать войну. Не только на фронте, но и в собственном тылу. Именно в этом сегодня заключается одна из ключевых ролей СБУ. Не ждать, пока враг нанесет новый удар. А навязывать ему собственную повестку дня, заставлять жить в постоянном напряжении и постепенно лишать возможности вести войну. Так что на россии и дальше будет "хмарно", – подчеркивает политолог.

Эксперт акцентирует, что каждый дрон СБУ, который делает дипстрайк в рф, приближает поражение путина. "Служба последовательно выявляет критические точки, от которых зависит способность россии продолжать войну, и профессионально давит на них. Нефтяная инфраструктура. Средства ПВО. Логистика. Военные производства. Корабли. Все, что позволяет агрессору воевать. 40-дневная операция погружает россию в безвозвратный кризис", – говорит Курпас.

"Экономический эффект ударов по нефтегазовой сфере огромен. Без бензина и дизеля нельзя собрать урожай, одна за другой будут замедляться разные отрасли экономики. Поэтому крупнейший украинский козырь – дальнобойные удары СБУ по российским НПЗ и другим нефтегазовым объектам. Служба сегодня стала одним из самых эффективных инструментов нанесения ударов по военному потенциалу россии. Причем, не на уровне отдельных тактических операций, а на уровне стратегического влияния. Именно поэтому поручение Президента провести 40-дневную программу давления на рф выглядит закономерным. Эту задачу получила структура, которая уже неоднократно доказала, что способна менять правила игры на войне", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках 40-дневной операции СБУ во второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию "Второво", обеспечивающую горючим московский регион. Первый удар подчиненных Евгения Хмары по Капотне запомнился всем яркими кадрами "полета люка от НПЗ над москвой". Дальнейшие удары еще увеличивают проблемы с бензином в "стране-бензоколонке".