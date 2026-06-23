Эксперт о результатах подчиненных Хмары: "Альфа" СБУ приобретает Украине козыри в войне

Спецподразделение СБУ "Альфа", которое сегодня празднует свое 32-летие, приобретает для Украины ключевые козыри в войне с рф и формирует сильные аргументы для мирных переговоров. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт отмечает, что около 20% всех потерь вражеской пехоты на счету именно "Альфы".

"Фактически одно, далеко не самое большое по численности подразделение, уничтожает каждого пятого оккупанта! Это без преувеличения уникальный показатель. На счету "Альфы" почти две тысячи уничтоженных танков, то есть каждый шестой потерян россией. Центр спецопераций "А" входит в тройку самых результативных подразделений по уничтожению живой силы и техники врага с помощью дронов, а за последние три месяца вообще занимает первое место. "Альфа" стала подразделением новой формации – современным, технологичным и постоянно адаптируемым к новым вызовам войны. Именно поэтому ее опыт активно перенимают другие военные формирования", – подчеркивает политолог.

"Очереди на российских заправках, перебои с топливом, проблемы в работе нефтяной инфраструктуры – это, в частности, результат работы спецназовцев "Альфы" СБУ. "Дипстрайки "Альфы" по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным терминалам за более тысячи километров от фронта – это не о красивой картинке (хотя сорванный "московский люк" – картинка классная). Это системное разрушение экономической основы российской войны", – считает Курпас.

Эксперт подчеркивает, что на нынешний уровень Центр спецопераций вывел боевой генерал СБУ Евгений Хмара. "Продемонстрировав чрезвычайную эффективность во главе "Альфы", сегодня он применяет этот опыт уже как руководитель всей Службы безопасности Украины. Это руководитель нового типа, хорошо знающий реалии современной войны не из кабинетов, а с поля боя", – резюмирует Курпас.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы дронов "Альфы" были участниками операции "Паутина". За один день был поражен 41 самолет, включая стратегические Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Общие потери противника оцениваются в более чем 7 миллиардов долларов.