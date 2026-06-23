Експерт про результати підлеглих Хмари: "Альфа" СБУ здобуває Україні козирі у війні

Спецпідрозділ СБУ "Альфа", який сьогодні святкує своє 32-річчя, здобуває для України ключові козирі у війні з рф та формує сильні аргументи для мирних переговорів. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт наголошує, що близько 20% усіх втрат ворожої піхоти на рахунку саме "Альфи".

"Фактично один, далеко не найбільший за чисельністю підрозділ, знищує кожного п’ятого окупанта! Це без перебільшення унікальний показник. На рахунку "Альфи" майже дві тисячі знищених танків, тобто кожен шостий втрачений росією. Центр спецоперацій "А" входить до трійки найрезультативніших підрозділів за знищенням живої сили та техніки ворога за допомогою дронів, а за останні три місяці взагалі посідає перше місце. "Альфа" стала підрозділом нової формації – сучасним, технологічним і таким, що постійно адаптується до нових викликів війни. Саме тому її досвід активно переймають інші військові формування", – акцентує політолог.

"Черги на російських заправках, перебої з паливом, проблеми в роботі нафтової інфраструктури – це, зокрема, результат роботи спецпризначенців "Альфи" СБУ. "Діпстрайки "Альфи" по нафтопереробних заводах і нафтових терміналах за понад тисячу кілометрів від фронту – це не про красиву картинку (хоча зірваний "московський люк" – картинка класна). Це системне руйнування економічної основи російської війни", – вважає Курпас.

Експерт підкреслює, що на нинішній рівень Центр спецоперацій вивів бойовий генерал СБУ Євгеній Хмара. "Продемонструвавши надзвичайну ефективність на чолі "Альфи", сьогодні він застосовує цей досвід вже як керівник усієї Служби безпеки України. Це керівник нового типу, який добре знає реалії сучасної війни не з кабінетів, а з поля бою", – резюмує Курпас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що оператори дронів "Альфи" були учасниками операції "Павутина". За один день було уражено 41 літак, включно зі стратегічними Ту-160 та літаками дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Загальні втрати противника оцінюються більш ніж у 7 мільярдів доларів.