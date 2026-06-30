У Росії будуть продавати бензин за номерами машин: як це працюватиме

В Орловській області Росії планують запровадити нови порядок продажу бензину, за якого дні заправки машин мешканців регіону визначатимуть за автомобільними номерами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

«У суботу заправляються машини, номери яких починаються з 0 до 1, у неділю — з 2 до 3 тощо. Відпускатимемо до 50 літрів», — описав губернатор Орловської області Андрій Кличков суть схеми.

За його словами, такий підхід може бути впроваджений на 57 АЗС мереж "Роснефти" та "Газпрому". Водії з номерами, зареєстрованими в інших регіонах, зможуть заправити машини лише на трьох окремих АЗС в Орлі.

"Для мене пріоритет - жителі Орловської області, а не транзитні автомобілі або ті, хто просто проїжджає повз", - зазначив Кличков.

Він переконаний, що цей захід знизить ажіотаж і забезпечить водіїв паливом на півтора-два тижні.

Кличков заявив, що влада опрацювала ці пропозиції, 1 липня планує ухвалити це рішення і запустити його в регіон.

Нагадаємо, українські удари по нафтовій інфраструктурі в Росії призвели до того, що у більшості регіонів РФ виник дефіцит пального — росіянам продають його з обмеженнями.

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив, що Росія може повністю заборонити експорт пального через проблеми на внутрішньому ринку.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

За даними російських медіа, уряд РФ дозволив частині нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизпаливо нижчої якості — вказаний як класу «Євро-5», але з показниками «Євро-3».

Також Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тис. тонн бензину через дефіцит пального.