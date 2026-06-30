Украина получила 3,8 млрд евро от ЕС: куда направят средства

В специальный фонд государственного бюджета Украины поступило еще 3,8 млрд евро ссуды от Европейского Союза, которые будут использованы на нужды обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, эти средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей — производство украинских дронов, усиление возможностей ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

Свириденко отметила, что это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

25 июня в госбюджет поступил первый транш макрофинансовой помощи в размере более 3,2 миллиарда евро в рамках этого же займа. Он является частью масштабного кредитного пакета общим объемом 90 млрд евро, рассчитанного на ближайшие два года. Из общей суммы 60 млрд евро планируется направить на оборонные нужды Украины.

Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.

Уже в 2026 году Украина рассчитывает получить 28,3 млрд. евро оборонной поддержки в рамках этой программы.