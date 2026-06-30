"Укрнафта" привлекает японские технологии для модернизации производства

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны АО "Укрнафта" подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с японской корпорацией MAYEKAWA. Главной целью партнерства станет глубокая модернизация производственных мощностей украинского предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры, стороны договорились совместно работать над достижением стратегических целей в сфере энергоэффективности и декарбонизации.

Привлечение международной экспертизы такого уровня позволит внедрять современные решения в нефтяной отрасли Украины.

Японская компания MAYEKAWA является одним из признанных мировых лидеров в области разработки и производства промышленного холодильного оборудования, технологических компрессоров, комплексных систем охлаждения и тепловых насосов. Корпорация длительно специализируется на создании масштабных инженерных решений непосредственно для объектов нефтегазовой промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках технологического обновления "Укрнафта" установила 112 систем автоматической дозировки реагентов. Компания модернизирует процессы добычи нефти и газа посредством автоматики. Новое оборудование позволяет предохранять подземные коммуникации и скважины от повреждений в непрерывном режиме.

Кроме того, "Укрнафта" увеличила продажи горючего на бывших заправках Shell на 118%. Автозаправочные комплексы компании "Альянс Холдинг", перешедшие под управление и бренд государственной сети UKRNAFTA, демонстрируют стремительный рост операционных и финансовых показателей после смены владельца.