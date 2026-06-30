"Укрнафта" залучає японські технології для модернізації виробництва

Найбільша нафтовидобувна компанія країни АТ "Укрнафта" підписала Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з японською корпорацією MAYEKAWA. Головною метою партнерства стане глибока модернізація виробничих потужностей українського підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

За словами голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури, сторони домовилися спільно працювати над досягненням стратегічних цілей у сфері енергоефективності та декарбонізації.

Залучення міжнародної експертизи такого рівня дозволить впроваджувати сучасні рішення у нафтовій галузі України.

Японська компанія MAYEKAWA є одним із визнаних світових лідерів у сфері розробки та виробництва промислового холодильного обладнання, технологічних компресорів, комплексних систем охолодження та теплових насосів. Корпорація тривалий час спеціалізується на створенні масштабних інженерних рішень безпосередньо для об'єктів нафтогазової промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у межах технологічного оновлення "Укрнафта" встановила 112 систем автоматичного дозування реагентів. Компанія модернізує процеси видобутку нафти та газу за допомогою автоматики. Нове обладнання дозволяє захищати підземні комунікації та свердловини від пошкоджень у безперервному режимі.

Крім того, "Укрнафта" збільшила продажі пального на колишніх заправках Shell на 118%. Автозаправні комплекси компанії "Альянс Холдинг", які перейшли під управління та бренд державної мережі UKRNAFTA, демонструють стрімке зростання операційних та фінансових показників після зміни власника.