Российская нефть бьет рекорды в Индии: импорт вырос до максимума из-за войны в Персидском заливе

Импорт российской нефти в Индию в июне 2026 г. вырос до рекордного уровня. Индийские нефтеперерабатывающие заводы массово скупают сырье из РФ, чтобы компенсировать дефицит и закрыть риски, связанные с блокированием Ормузского пролива из-за войны между США и Ираном.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По предварительным данным, в текущем месяце индийские НПЗ получали около 2,70 миллиона баррелей нефти из России в сутки. Это существенный скачок по сравнению с маем, когда объем поставок оценивался в 2,13 миллиона баррелей в сутки по данным Kpler, и 1,95 миллиона баррелей в сутки по данным LSEG.

В целом в июне на российскую нефть пришлось более половины всего индийского импорта сырья, более 50%, в то время как в мае эта доля составила 36,5%.

Замещение Ближнего Востока и стабильность спроса

Несмотря на кардинальное изменение географии поставщиков, общий объем импорта сырой нефти Индией, третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире, остался практически неизменным и составил около 4,9 миллиона баррелей в сутки.

Российское сырье стало доминировать на индийском рынке еще с 2022-2023 годов, когда местные НПЗ переориентировались на дешевые баррели, продававшиеся с большими скидками после того, как европейские страны отказались от покупки из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако июньский скачок связан сугубо с попыткой Нью-Дели экстренно перекрыть нехватку поставок с Ближнего Востока в условиях логистического кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия просила США продлить разрешение на импорт российской нефти из-за войны в Персидском заливе. Нью-Дели обращался в Вашингтон с просьбой продлить срок действия специального разрешения на покупку российской нефти (санкционного исключения), чтобы оградить внутренний рынок от дефицита топлива и сдержать резкий скачок розничных цен в условиях боевых действий на Ближнем Востоке.