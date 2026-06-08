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Nvidia підписала низку угод із південнокорейськими гігантами для розвитку ШІ

Nvidia, дерева
Nvidia підписала низку угод із південнокорейськими гігантами для розвитку ШІ / Вікіпедія

Американська корпорація Nvidia уклала серію стратегічних угод у Південній Кореї з провідними технологічними компаніями країни, серед яких SK Hynix та Naver. Метою партнерства є забезпечення стабільних поставок критично важливих мікросхем пам'яті для ШІ-інфраструктури та залучення нових великих клієнтів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Домовленостей було досягнуто під час офіційного візиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга до Сеула. Попри те, що фінансові деталі угод сторони не розкривають, підтверджено партнерство з кількома великими конгломератами, зокрема з SK Group, Doosan та LG Group.

Багаторічний контракт із SK Hynix та хмарні дата-центри

Найважливішою частиною поїздки стало підписання багаторічного технологічного контракту з виробником чіпів пам'яті SK Hynix. Угода розрахована на понад два роки з можливістю подальшого продовження.

Вона має гарантувати, що обсяги виробництва передової пам'яті встигатимуть за планами Nvidia, яка активно розширює присутність у сферах робототехніки, персональних комп'ютерів та суперкомп'ютерів. За словами Хуанга, Nvidia вже щороку купує у корейського партнера продукції на мільярди доларів, і ці обсяги суттєво зростатимуть.

Крім цього, Nvidia узгодила низку інших великих проєктів у регіоні:

  • SK Telecom: побудує у Південній Кореї гігаватну хмару штучного інтелекту на базі технологій Nvidia, а перший спеціалізований дата-центр запрацює у 2027 році.
  • Naver та Doosan: також використовуватимуть американські технології для розбудови власних хмарних центрів обробки даних.
  • Doosan: інтегрує рішення фізичного ШІ від Nvidia, а її власні енергетичні розробки та матеріали використовуватимуться у флагманських чіпах Blackwell.
  • LG Group: спільно з Nvidia розроблятиме електроніку, механічні системи та ШІ-архітектуру для людиноподібних роботів, а також проєктуватиме системи охолодження та живлення для дата-центрів майбутнього.

Реакція фондового ринку

Анонси масштабних угод збіглися у часі з різким падінням світових технологічних акцій, через що корейський індекс Kospi впав майже на 9%, а папери Samsung та SK Hynix втрачали на торгах понад 10%.

Падіння ринку спровокували сильні дані про зайнятість у США, що посилило очікування підняття ставок ФРС. Проте Дженсен Хуанг закликав інвесторів не панікувати, зазначивши, що це чудова можливість придбати акції за нижчою ціною, оскільки майбутнє штучного інтелекту залишається беззаперечно яскравим.

Нагадаємо, Nvidia випустила новий чип для штучного інтелекту, який вже купують OpenAI та SpaceX. Компанія презентувала нову платформу RTX Spark, яка дозволяє запускати автономних ШІ-агентів локально на ноутбуках та ПК без використання хмари. Паралельно Nvidia представила процесор Vera для корпоративного сектору, першими користувачами якого стали світові лідери високих технологій.

Автор:
Максим Кольц