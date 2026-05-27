Епіцентр ШІ: Nvidia оголосила про масштабні інвестиції в Тайвань

Американський виробник чипів Nvidia планує інвестувати до 150 млрд доларів щороку в Тайвань, посилюючи свою присутність у ключовому центрі світового виробництва технологій і штучного інтелекту.

Як інформує Delo.ua, про це заявив генеральний директор компанії Дженсен Хуан під час презентації майбутньої штаб-квартири Nvidia в Тайбеї, пише Reuters.

За його словами, якщо п’ять років тому компанія витрачала на Тайвані близько 10–15 млрд доларів на рік, то зараз обсяг інвестицій зріс до 100–150 млрд доларів.

"Тайвань — епіцентр революції штучного інтелекту. Саме тут створюються чипи, системи та суперкомп’ютери для ШІ", — заявив Хуан.

Будівництво нової штаб-квартири Nvidia розпочнеться вже цього року, а завершення проєкту очікується у 2030 році. Новий комплекс має створити близько 4 тисяч робочих місць.

Проєкт також має зміцнити співпрацю Nvidia з її ключовими партнерами, зокрема з TSMC — найбільшим у світі контрактним виробником напівпровідників, а також із Foxconn, Wistron та Quanta Computer, які беруть участь у створенні серверів та інфраструктури для штучного інтелекту.

Тайвань продовжує зміцнювати позиції глобального технологічного центру. Раніше про масштабні вкладення в острів заявила й AMD, яка планує інвестувати понад 10 млрд доларів у розвиток сектору штучного інтелекту.

Зауважимо, Nvidia з початку 2026 року спрямувала понад 40 млрд доларів на інвестиції в публічні та приватні компанії. Мета цієї стратегії — зміцнити власне домінування та гарантувати, що світова цифрова інфраструктура працюватиме саме на стандартах Nvidia.